Objavljene kompenzacijske liste: Poznata imena kandidata

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je ovjerene kompenzacijske liste kandidata.

Predstavnički dom BiH

Nosilac kompenzacijske liste za državni parlament ispred Naše stranke je Sabina Ćudić, dok je drugi kompenzacijski mandat namijenjen Predragu Kojoviću.

Nosilac liste koalicije NES, PDA i Naprijed bit će dugogodišnji parlamentarac iz NES-a Jasmin Emrić.

Kod koalicije Hrvatska petorka prvi na kompenzacijskoj listi je Ilija Cvitanović, dok kod SDP-a će to biti Saša Magazinović.

NiP je na vrh kompenzacijske liste stavio Denisa Zvizdića, a HDZ BiH Borjanu Krišto i Marinu Pendeš.

Prvi na kompenzacijskoj listi SBB-a je Enver Bijedić.

Džemal Smajić je prvi na kompenzacijskoj listi Stranke za BiH, Šerif Špago i Melika Mahmutbegović kod SDA.

DF je za kompenzacijsku listu prijavio Dženana Đonlagića.

Predstavnički dom PFBiH

U nastavku su ime za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH za Opće izbore koji će biti održani 4. oktobra.

Na vrhu kompenzacijske liste Naše stranke nalaze se zastupnica u Skupštini TK Amra Nadarević Vodenčarević, premijer KS Nihad Uk i ministrica turizma FBiH Nasiha Pozder, dok je prva na listi NES-a aktuelna zastupnica PDA u Parlamentu FBIH Elzina Pirić.

Listu SDP-a BiH predvode generalni sekretar SDP-a Edis Dervišagić, aktuelna zastupnica u PD PFBiH Lana Prlić i njen kolega Ivan Boban te zastupnik u Skupštini KS Samir Avdić.

Na kompenzacijskoj listi koalicije okupljene oko HDZ-a BiH prva je predsjednica FBiH Lidija Bradara, a slijede zastupnice Delfa Dejanović, Marijan Marjanović i Franka Leko.

Na listi koalicije stranaka koje predstavljaju hrvatsku opoziciju HDZ-u BiH nalaze se Slaven Raguž, Ruža Perković i Ivo Tadić.

Kompenzacijsku listu koalicije Narod i pravda, Socijaldemokrati BiH i Stranka penzionera/umirovljenika BiH predvode aktuelni zastupnik u PDPFBIH Admir Čavalić i Lejla Kuralić-Ćišić.

Na vrhu liste SBB-a su zastupnik u PD PFBIH Kenan Uzunović, te nekadašnji ministri u Vladi FBIH Edita Đapo i Nermin Džindić, dok kompenzacijsku listu Stranke za Bosnu i Hercegovinu predvodi Almir Bečarević.

Prva imena na listi SDA su Miralem Galijašević, Bisenija Mušedinović, Eldin Delić i Asmir Hasić.

Kompenzacijsku listu koalicije Željko Komšić – Za građansku državu, koju čine DF i GS, predvode šef Kabineta Željka Komšića Ferid Mušić, te Sandra Imširović, Hamed Hodžić i Marijana Hrvić-Šikuljak.