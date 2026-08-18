Radnički neposluh rudara Breze mogao bi u četvrtak prerasti i u protest pred zgradom EPBiH

Radnici Zavisnog društva Rudnika mrkog uglja Breza, koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu, a za dva dana mogli bi protestirati u Sarajevu, ispred zgrade uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine – najavio je predsjednik Sindikata Jasmin Telalović.

Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plaće za juli te zbog činjenice da nemaju informacije ni kada bi im mogla biti isplaćena. Plaće su, dodaje, obično isplaćivane do 10-og u mjesecu.

– Mi nemamo više šta tražiti u Brezi, od našeg menadžmenta, jer oni nemaju novac za isplatu. Sutra u sjedištvu EPBiH imamo zakazan sastanak na kojem će se pokušati dogovoriti termin isplate plaće, ali mi smo protest ispred zgrade EPBiH zakazali za četvrtak, 20. augusta, sa početkom u 10 sati i trajao bi do 13 sati.

Ako se ne uspije postići dogovor sutra, protest će biti održan u četvrtak. Ako ni tada ne bude dogovora, ponovo bismo, u istom terminu, protestirali pred EPBiH, a u ponedjeljak bi protest održali i pred zgradom Vlade Federacije BiH – najavio je Telalović.

Brezanski rudnik, ističe, u problem s proizvodnjom zapao je zbog činjenice da iz jame duboke 450 metara izmještaju opremu, odnosno „široko čelo“.

– Radi se o opremi vrijednoj 30 miliona KM, ali koja je izložena velikim pritiscima i cilj je da je zaštitimo te instaliramo na drugom mjestu. Sve smo to dogovorili s EPBiH, ali oni nam, sada kažu kako nemamo dovoljno proizvodnje za plaću.

Međutim, ni to nije tačno, jer smo mi prošlog mjeseca iskopali uglja u vrijednosti 2.200.000 KM, a nama za plaću treba 1.800.000 – 1.900.000 KM. Ali, oni kažu da smo ranije uzimali neke pozajmice – kaže Telalović, koji ističe kako nije uredu da se ne uvažava činjenica da rade s manjim brojem rudara.

Fena/federalna.ba