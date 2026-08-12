Potpisan Sporazum, 39.043 penzionera će od Vlade TK dobiti po 100 KM

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić i zamjenik direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Emir Ajdin potpisali su danas Sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Ovim se stvaraju uslovi za isplatu pomoći od po 100 KM za 39.043 penzionera.

Za realizaciju ove mjere Vlada Tuzlanskog kantona u Kantonalnom budžetu osigurala je 3.904.300 KM. Riječ je o petoj uzastopnoj godini u kojoj Vlada TK, iako penzijsko osiguranje nije u izvornoj nadležnosti Kantona, izdvaja sredstva za podršku penzionerima sa najnižim primanjima.

„Ovo više nije pojedinačna mjera, nego politika kontinuiteta kojom već petu godinu konkretno pokazujemo socijalnu osjetljivost i brigu prema penzionerima. Svjesni smo da 100 KM ne može riješiti sve probleme sa kojima se oni svakodnevno suočavaju, ali može barem djelimično rasteretiti njihove kućne budžete. Posebno nam je važno što će ove godine pomoć dobiti više od 39.000 naših najugroženijih sugrađana, a za ovu namjenu smo tokom pet godina izdvojili ukupno gotovo 19 miliona KM“, stava je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.

Pravo na jednokratnu pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449,83 do 690,10 KM, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa članom 82. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Pomoć će biti isplaćena korisnicima koji su zatečeni u isplati penzije za juli 2026. godine, osim onih kojima do obrade penzije za august pravo na penziju prestane iz zakonom propisanih razloga. Pravo na ovu pomoć neće imati korisnici penzije koji se nalaze u radnom odnosu.

„Potpisivanjem Sporazuma završavamo važan dio procedure i stvaramo pretpostavke da osigurana sredstva što prije budu doznačena penzionerima. Nastavljamo mjeru koja je postala prepoznatljiva po kontinuitetu, ali i po tome što pomoć usmjeravamo prema penzionerima kojima je ona najpotrebnija“, rekao je ministar Alić.

Vlada Tuzlanskog kantona će u narednim danima donijeti odluku i prebaciti sredstva sredstava Federalnom zavodu, koji će, nakon pribavljanja saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pomoć korisnicima isplatiti uz redovnu penziju za august 2026. godine.

„Federalni zavod PIO/MIO će, nakon ispunjavanja predviđenih uslova, provesti sve potrebne aktivnosti kako bi pomoć bila isplaćena uz augustovsku penziju. Pozdravljamo nastavak ove mjere Vlade Tuzlanskog kantona, jer je svaka dodatna podrška značajna penzionerima sa najnižim primanjima“, kazao je zamjenik direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda PIO/MIO Emir Ajdin.