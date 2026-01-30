Objavljeni iznosi uvećanih penzija, najniža iznosi 666 KM

Penzije u Federaciji BiH od januara 2026. veće su za 11,2%. Najniža penzija raste na 666 KM, isplata počinje 5. februara.

Nakon što je 23. januara 2026. godine Dom naroda Parlamenta Federacije BiH prihvatio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o MIO/PIO, prethodno usvojen u Zastupničkom domu, te nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH (broj 6/26), Upravni odbor Federalnog zavoda MIO/PIO donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija u iznosu od 11,2 posto.

Odluka o akontacijskom usklađivanju donesena je iz razloga što u trenutku njenog donošenja još nisu bili poznati službeni parametri rasta prosječne bruto plate i indeksa potrošačkih cijena, koje objavljuje Federalni zavod za statistiku. Po objavi navedenih pokazatelja, Upravni odbor će donijeti konačnu odluku o usklađivanju penzija, koja će se primjenjivati od 1. januara 2026. godine.

Nakon dobijanja saglasnosti Vlade Federacije BiH na navedenu odluku Upravnog odbora, stručne službe Zavoda MIO/PIO izvršile su potrebna testiranja te uspješno obavile obradu penzija, čime su se stekli pravni i tehnički preduvjeti za isplatu penzija uvećanih za 11,2 posto za januar 2026. godine, koja će biti realizirana 5. februara 2026. godine. Sredstva za isplatu osigurana su Budžetom Federacije BiH, objavili su iz Federalnog zavoda za PIO/MIO.

U skladu s donesenom odlukom najniža penzija korisnika koji su pravo ostvarili prije 1. januara 2026. godine povećava se sa 599,28 KM na 666,40 KM, zagarantovana penzija povećava se sa 715,21 KM na 795,31 KM, dok se najviša penzija povećava se sa 2.996,40 KM na 3.332,00 KM.

Prosječna samostalna penzija iz decembra 2024. godine, usklađena za sva pripadajuća povećanja, iznosi 841,98 KM, što ujedno predstavlja iznos zagarantovane penzije u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o MIO.

Prema članu 81. navedenog Zakona, najniža starosna penzija razvrstana je u šest kategorija, ovisno o dužini penzijskog staža, a temelji se na iznosu usklađene prosječne penzije iz decembra 2025. godine u visini od 651,05 KM, koja nakon usklađivanja iznosi 723,97 KM.

U skladu s tim, za korisnike sa do 20 godina penzijskog staža, penzija ne može biti niža od 60 posto prosječne, odnosno 434,38 KM, za korisnike sa 20 do manje od 25 godina penzijskog staža penzija ne može biti niža od 65 posto prosječne, odnosno 470,58 KM, a za korisnike sa 25 do manje od 30 godina penzijskog staža penzija ne može biti niža od 70 posto prosječne, odnosno 506,78 KM.

Za korisnike sa 30 do manje od 35 godina penzijskog staža penzija ne može biti niža od 75 posto prosječne, odnosno 542,98 KM, za korisnike sa 35 do manje od 40 godina penzijskog staža penzija ne može biti niža od 85 posto prosječne, odnosno 615,37 KM i za korisnike sa 40 i više godina penzijskog staža penzija ne može biti niža od 95 posto prosječne, odnosno 687,77 KM.

Zakonom je dalje propisano da korisnici porodične i invalidske penzije, kojima je određen iznos najniže penzije, ne mogu primati penziju nižu od 90 posto prosječne penzije, odnosno 651,57 KM.

Bitno je naglasiti da navedeni iznosi predstavljaju samo najniži iznos, a ne jedini iznos penzije, jer se penzija obračunava na osnovu ostvarenog staža i visine plata te može iznositi znatno više u svakoj od navedenih kategorija, napominju iz Zavoda.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica), izmjenama navedenih zakona utvrđena je u iznosu dosadašnje najniže penzije te iznosi 666,40 KM.

Penziju za januar primit će ukupno 465.697 korisnika, a potrebna sredstva iznose oko 351.100.000 KM.



Dobrovoljno osiguranje u 2026. godini iznosi 418,88 KM mjesečno, naveli su iz Zavoda.