Veliko srce mljekara TK: Donirana krava osmogodišnjem Ahmetu

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je nedavno kampanju za osmogodišnjeg dječaka Ahmeta Jusufovića, koji je prije dvije godine ostao bez oca i koji živi s majkom Mirsadom. Naime, Ahmet ne traži mnogo, samo da mu je otac živ. Želja mu je bila imati kravu kako bi imao puno mlijeka te kako bi prodavao sir i kajmak.

Nije dugo čekao na njeno ispunjenje. Naime, brzom reakcijom članova Udruženja proizvođača mlijeka “Mljekari TK”, jučer je, 28. januara, dobio svoju kravu.

U nekoliko minuta sve dogovoreno

Poznato je da je Udruženje proizvođača mlijeka “Mljekari TK” poznato po tome da su spremni pomoći kako našim farmerima tako i ostalim građanima. Podijelio sam ovaj video u našoj Viber grupi gdje sam odmah dobio brze pozitivne komentare i da smo spremni kupiti kravu ovom malenom heroju. Nedugo zatim dobivam poziv od jednog našeg farmera koji je rekao da će on donirati kravu za malog dječaka i njegovu majku, što je za svaku pohvalu. Par minuta kasnije se javlja naš drugi kolega koji je ponudio prijevoz te krave do dječaka i nešto hrane“, objavio je predsjednik Udruženja Eldin Glibanović na svojoj društvenoj mreži.

Dodao je kako je ponosan na donatore koji ne žele da se njihovo ime spominje u javnosti.

Naš mali Ahmet je jutros dobio svoju kravicu i imaće obilje mlijeka na raspolaganju. Mi mu želimo puno zdravlja i uspjeha i akobogda da mu ova kravica bude od velike koristi, a našim domaćinima i njihovim porodicama da Allah podari puno zdravlja, nafake i bereketa u budućem životu i radu“, poručio je.

