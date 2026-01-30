Petak, 30 Januara, 2026
Danas oblačno i kišovito u BiH: Kakvo nas vrijeme čeka za vikend?

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Na planinama će padati i slab snijeg. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 stepena celzijusa, na jugu zemlje do 10 stepeni celzijusa.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 7 stepeni celzijusa. Na jugu zemlje do 10 stepeni Celzijusa.

U subotu će u većem dijelu Bosne biti oblačno. Djelomično vedro u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Rijetko može pasti malo kiše, ili malo snijega na planinama. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4 stepena celzijusa, na jugu zemlje do 6 stepeni Celzijusa.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje od 9 do 12 stepeni celzijusa.

U nedjelju više sunčanog vremena u Hercegovini. U Bosni oblačno sa slabim padavinama. U nizinama slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Temperatura zraka većinom između -1 i 4 stepena celzijusa. Na jugu zemlje jutarnja temperatura od 2 do 6 stepeni celzijusa, a najviša dnevna između 8 i 11 stepeni celzijusa.

