Pred nama i dalje nestabilne vremenske prilike, meteorolozi objavili prognozu

Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu zemlje od 7 do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu do 21°C.

U Sarajevu djelomično vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 3°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 16°C.

Sutra više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sa jugozapada se očekuje dolazak padavina tokom noći na petak. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22°C.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Većina padavina je u jutarnjim satima. U Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini i dalje nestabilno vrijeme. Prije podne sa lokalnim pljuskovima. Više padavina se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.