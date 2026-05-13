Pogrešna traka na naplatnim kućicama u Hrvatskoj može koštati i do 920 eura

Jeste li se ikada našli u situaciji da na autoputu, prilikom dolaska na naplatne kućice, pogriješite traku? Na primjer, umjesto ENC prolaza, uđete u traku namijenjenu isključivo plaćanju gotovinom ili karticom.

U takvim situacijama, kada se rampa ne podigne, pojedini vozači posežu za rizičnim rješenjem i pokušavaju se vratiti unazad kako bi prešli u ispravnu traku.

Međutim, takvo ponašanje u Hrvatskoj se strogo sankcioniše i može rezultirati kaznom i do 920 eura.

Vožnja unazad ili bilo kakvo okretanje na naplatnim kućicama zakonom je zabranjeno. Prema Zakonu o sigurnosti saobraćaja na cestama Republike Hrvatske, za ovaj prekršaj propisana je minimalna kazna od 390 eura (oko 763 KM), uz tri negativna prekršajna boda, ukoliko dođe do pravosnažne presude.

Ovakve mjere uvedene su prvenstveno iz sigurnosnih razloga, jer su naplatne stanice projektovane za isključivo jednosmjerno kretanje vozila, pa svako vraćanje unazad može izazvati ozbiljne opasnosti i poremećaj u saobraćaju.

Ukoliko se vozač ipak nađe u pogrešnoj traci, najvažnije je ostati smiren. Bez naglih reakcija i uprkos eventualnom pritisku vozila iza, rješenje postoji.

Na svakom naplatnom mjestu dostupno je dugme za pomoć putem kojeg se može kontaktirati operater. Nakon uspostavljanja veze, slijede upute kako bezbjedno riješiti situaciju — bilo daljinskim podizanjem rampe ili alternativnim načinom plaćanja.

Jedina ispravna reakcija u ovakvim slučajevima jeste strpljenje. Vožnja unazad na autoputu, čak i na kratkoj udaljenosti, smatra se ozbiljnim prekršajem i predstavlja veliki sigurnosni rizik.