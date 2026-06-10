Određen pritvor Hamidu Taletoviću osumnjičenom za ubistvo i druga krivična djela

Kantonalni sud u Tuzli, po sudiji za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Hamida Taletovića, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela ubistvo na okrutan način, dva pokušaja ubistva i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, donio je rješenje kojim je osumnjičenom određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

Taletović je osumnjičen da je u jutarnjim satima 7. juna 2026. godine u naselju Čifluk na području Banovića, nakon verbalnog sukoba, sa više hitaca iz automatkse puške usmrtio komšiju N.Ć., te u namjeri da ih usmrti, ispalio i više hitaca prema bratu i supruzi žrtve, prilikom čega je A.Ć. nanio teške tjelesne povrede u predjelu abdomena i desne natkoljenice.

Pritvor prema osumnjičenom je određen iz razloga postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ubistvo, za koje se osnovano sumnjiči ili dovršiti započeto krivično djelo.

Protiv rješenja o određivanju pritvora može se uložiti žalba Vijeću Kantonalnog suda u Tuzli putem sudije za prethodni postupak, u roku od 24 sata od prijema rješenja.