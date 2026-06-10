Na gradilištu u Živinicama radnik smrtno stradao nakon pada sa skele

Foto: Facebook/Zivinicki Hunjer

Živinice je danas potresla još jedna teška nesreća na radu.

– Danas, 10.6.2026. godine, oko 10:20 sati, PS Živinice prijavljeno je da je jedno lice palo sa visine, sa objekta u izgradnji. Na mjesto događaja upućena je patrola policije PS Živinice, navodi prijave su potvrđeni, a dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice je na mjestu događaja konstatovao smrt muške osobe, zaposlenika firme koja je izvodila radove na objektu – navodi se u saopštenju MUP-a TK.

O događaju je upoznat dežurni kantonalni tužilac, koji je izašao na mjesto događaja i rukovodiće uviđajem, a uviđaj će izvršiti istražitelji OKP PU Živinice, inspektori zaštite na radu KUIP TK-a, kao i stručno lice.

Sve dalje radnje u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima se desio prijavljeni događaj, poduzimati će se prema uputama dežurnog tužioca.