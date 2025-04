Partnerska ruka Vlade TK Fondaciji tuzlanske zajednice

Vlada Tuzlanskog kantona sagledat će mogućnosti da u narednom periodu pomogne Fondaciji tuzlanske zajednice tokom finalne faze izgradnje Centra za demokratiju i aktivno građanstvo, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić na sastanku sa direktoricom Fondacije Jasnom Jašarević i njenim saradnicama.

Podsjećamo, radi se o objektu koji se gradi u okviru projekta „Jačanje civilnog sektora i demokratske kulture u Tuzlanskom kantonu” koji Fondacija tuzlanske zajednice provodi u saradnji sa Mrežom aktivnih zajednica, a uz finanijsku podršku Freudenberg fondacije, Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i lokalnih donatora. Izgradnjom Centra stvoriti će se prostor za jačanje međusektoralne saradnje i mehanizama za podršku odgovornim, poduzetnim i aktivnim organizacijama civilnog društva, mjesnim zajednicama i pojedincima u oblastima održivog razvoja, socijalnog dijaloga, zagovaranja za prava ugroženih i društvenog poduzetništva. Predviđeno je da Centar ima multifunkcionalni karakter, sa prostorom koji će se koristiti za edukacije u oblasti upravljanja projektima, odgovornog upravljanja finansijama i organizacijama, poduzetništva, projekt menadžmenta. Osim toga, koristit će se i za organizacije događaja, susreta omladinskih udruženja, poslovnog i javnog sektora te međunarodnih i drugih donatora, ali i kao „co-working“ prostor za predstavnike organizacija i građana, posebno mladih koji su aktivni u civilnom društvu.

Ipak, s obzirom na inflatorna kretanja i porast cijena u građevinarstvu odobrena donatorska sredstva nisu dovoljna za završetak gradnje, kazala je direktorica Jašarević elaborirajući intencije i trenutni status projekta, te je istaknula da su i određene lokalne zajednice već prepoznale značaj ovog projekta i nagovijestile svoju podršku njegovoj finalizaciji.

„Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo privrede TK, ali i ja lično svo veoma upoznati sa dosadašnjim aktivnostima, radom i rezultatima Fondacije tuzlanske zajednice, a istovremeno smo i svjesni potencijala koje Fondacija i projekti koje realizira imaju. Žao nam je da se ovako značajan društveni projekat našao u ovakvom položaju i to u njegovoj završnoj fazi izgradnje, „na korak do otvorenja“. Danas smo jasno dali do znanja da s naše strane postoji i spremnost i volja, ali u narednim danima ćemo se potruditi da iznađemo i način da pomognemo Fondaciji da izgradnju Centra dovedemo do kraja“, kazao je danas premijer Halilagić.

Direktorica Jašarević je istaknula da će učešće Vlade Tuzlanskog kantona dati veliki kredibilitet i poslati jasnu poruku njemačkim donatorima, Ministarstvu za ekonomski razvoj i saradnju SR Njemačke, te Freudenberg fondaciji koliko je ovo važan projekat za jačanje civilnog sektora u TK.

Uz podršku prijatelja Fondacije, za očekivati je da otvaranje Centra bude upriličeno u septembru ove godine.

Osim direktorice Jašarević, današnjem sastanku su prisustvovale i direktorica za implementaciju programa i projekata Sabina Sinanović Ćatibušić i mendažerica programa Nerma Sakić.

