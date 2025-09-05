Penzionerima u Brčko distriktu BiH bit će isplaćena jednokratna pomoć od 50 do 150 KM

Vlada Brčko distrikta BiH, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, odobrila je Program utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima sa prebivalištem u Distriktu za 2025. godinu. Za ovu namjenu u budžetu je osigurano ukupno 1.470.000 KM.

Prema najavama, isplata pomoći započet će krajem septembra, a bit će nastavljena i tokom oktobra.

Kako je pojasnila Senka Petković iz Centra za socijalni rad, penzionerima koji su evidentirani od ranije i koji su ovu vrstu pomoći primali i prethodnih godina, sredstva će biti uplaćena na lične račune u bankama do kraja mjeseca. Novoevidentiranim penzionerima, koji su pravo na penziju ostvarili tokom ove godine, isplata je planirana za oktobar.

“Iznosi jednokratne pomoći su, kao i prethodnih godina, različiti i zavise od visine penzije“, istakla je Petković, dodavši da je minimalni iznos jednokratne pomoći 50, a maksimalni 150 KM.

Ona je dodala da penzioneri nemaju obavezu dostavljati novu dokumentaciju, osim u slučaju promjene banke ili broja računa.

Prema procjenama, ovom vrstom pomoći bit će obuhvaćeno oko 11.000 penzionera s prebivalištem u Brčko distriktu.