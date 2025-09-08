Servisne informacije: I sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 lica zadobila lakše tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 107 pregleda i 1 terenska intervencija, 1 pacijent prevezen je u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode i 1 tehničku intervenciju na otključavanju stana.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tri djevojčice i jedan dječak.

ELEKTRO – Prekidi u isporuci električne energije po već najavljenom rasporedu.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 09.09.2025.godine (utorak) na području Grada Srebrenika u naseljima: Ormanica, Hrgovi Gornji i Vrela u vremenu od 08:30 do 16:30 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i topao dan s maksimalnom temperaturom od 29°C.