Uhapšen Kristijan Aleksić zbog ubistva mladića koji mu je dostavio narudžbu

Uhapšen je Kristijan Aleksić (50), osumnjičen za ubistvo mladića Luku M. (19) u Drnišu, prenose hrvatski mediji.

– Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u toku – saopćila je policija jutros u 6:20 sati.

Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote navečer tragale za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice Luke M.

Zločin se dogodio u subotu oko 23 sata na terasi Aleksićeve porodične kuće, a grad je od tada pod policijskom opsadom. Zbog potrage bili su zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada, a građani su bili pozvani da ne napuštaju domove.

Zločin se dogodio u subotu uveče kada je devetnaestogodišnji student Luka M., koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao u kuću osumnjičenog Aleksića da dostavi narudžbu.

