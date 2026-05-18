Realizovan projekat zaštite i čuvanja bibliotečke građe u Gradskoj biblioteci u Srebreniku

Nakon što je u prethodnima godinama završeno nekoliko značajnih projekata uredjenja enterijera i exterijera zgrade Doma kulture u Srebreniku, završen je još jedan projekat vezan za Gradsku biblioteku.

Uz podršku Fondacije za bibliotečku djelatnost uspješno je realizovan projekat postavljanja odgovarajućih folija na prozore kako bi se ispunila norma zaštite i čuvanja bibliotečke građe od negativnog uticaja vanjske svjetlosti, a na ovaj način uljepšan je dodatno i sam objekat Doma kulture.

Također, uz podršku Fonda, Gradsko biblioteka biće bogatija za nove naslove, a ukupna vrijednost projekata je 4000 KM