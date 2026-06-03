PIC u Sarajevu raspravlja o izboru novog visokog predstavnika

U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC), tokom koje će jedna od ključnih tema biti izbor novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Osim imenovanja nasljednika na ovoj funkciji, učesnici sastanka razmatrat će i pitanje budućeg korištenja Bonskih ovlasti, koje visokom predstavniku omogućavaju donošenje obavezujućih odluka i smjenu zvaničnika.

Prema dostupnim informacijama, očekuje se predstavljanje kandidata za ovu poziciju. Pojedini mediji navode da podršku Sjedinjenih Američkih Država ima italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok Francuska, Njemačka i Velika Britanija navodno podržavaju francuskog kandidata Renea Trokaza.

Ishod sastanka mogao bi imati značajan uticaj na buduće djelovanje međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o ulozi i ovlaštenjima visokog predstavnika.



(Vijesti.ba)