Stiže nestabilno vrijeme: Obilne padavine i nevrijeme u većem dijelu BiH

Nestabilno vrijeme zahvatit će veći dio BiH, a uz pljuskove se očekuju jaki udari vjetra i obilnije padavine u pojedinim krajevima

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati oblačno i nestabilno vrijeme praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguća i pojava grada.

Meteorolozi upozoravaju da su tokom dana moguće lokalne nepogode uz pojačan vjetar i intenzivnije padavine.

Pljuskovi se šire prema jugu i istoku

U jutarnjim i prijepodnevnim satima zapadni dijelovi zemlje bit će pod utjecajem jače naoblake, kiše i grmljavinskih pljuskova.

Istovremeno će na jugu Hercegovine i u istočnim krajevima Bosne zadržati pretežno suho i toplije vrijeme uz povremene sunčane intervale.

Od sredine dana padavine će se postepeno širiti prema jugu i istoku zemlje, zahvatajući veći dio teritorije Bosne i Hercegovine.

U Hercegovini mogući obilniji pljuskovi

Tokom večernjih sati na sjeveru i zapadu očekuje se postepeni prestanak padavina.

S druge strane, na jugu zemlje mogući su izraženiji pljuskovi praćeni obilnijom količinom kiše u kraćem vremenskom periodu.

Vjetar će biti slab do umjeren, dok se u područjima zahvaćenim grmljavinskim nevremenom očekuju povremeno jaki udari.

Temperature do 30 stepeni

Jutarnje temperature zraka kretat će se između 13 i 18 stepeni Celzijusa.

Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi od 18 stepeni na krajnjem zapadu zemlje do oko 30 stepeni na istoku Bosne.