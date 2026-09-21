Piletina u BiH mogla bi drastično poskupjeti, objavljeno za koliko

Visoke temperature i suša povećale su troškove proizvodnje, a na pojedinim farmama zabilježeno je i veće uginuće peradi.

Piletina u Bosni i Hercegovini naredne godine mogla bi poskupjeti između 10 i 15 posto, procjenjuju domaći peradari.

Kao glavni razlog navode posljedice ovogodišnje suše, koja bi mogla dovesti do rasta cijena stočne hrane, jednog od najvećih troškova u proizvodnji.

Do kraja ove godine značajnije promjene cijena se ne očekuju, ali proizvođači upozoravaju da bi se veći troškovi mogli osjetiti već početkom naredne.

Blokada izvoza ostavila posljedice

Peradarski sektor iza sebe već ima zahtjevnu godinu.

U prvih sedam mjeseci ove godine BiH je izvezla piletine u vrijednosti od oko 16,5 miliona KM, što je približno 5,5 miliona manje nego u istom periodu prošle godine.

Istovremeno je vrijednost uvoza pilećeg mesa dostigla gotovo 23 miliona KM.

Na lagerima oko 5.000 tona smrznutog mesa

Predsjednik Udruženja peradara FBiH Mevludin Kahvedžić kaže da su posljedice blokade izvoza posebno osjetile klaonice, jer su velike količine mesa morale biti zamrznute i skladištene.

“Tri klaonice koje participiraju na ovoj teritoriji imaju negdje oko 5.000 tona smrznutog mesa na lageru i naravno da je to uticalo da se klaonice snalaze i imaju dodatne troškove zamrzavanja, čuvanja i ostalog”, kazao je Kahvedžić za BHRT.

Probleme peradarima nisu pravili samo izvoz i skladištenje.

Visoke temperature i suša povećale su troškove proizvodnje, a na pojedinim farmama zabilježeno je i veće uginuće peradi.

“Ljudi se snalaze kako umiju i znaju, improvizuju, ubacuju dodatnu opremu, ali to su sve dodatni troškovi na peradarskim objektima”, naveo je Kahvedžić.

Proizvođači teško razmišljaju o širenju farmi

Osman Spahić iz Gračanice peradarstvom se bavi već dvije decenije, a na njegovoj farmi godišnje se proizvede oko 100 tona pilećeg mesa.

U posljednjih nekoliko mjeseci u modernizaciju proizvodnje uložio je oko 20 hiljada KM.

“Izabrao sam opremu za hranjenje, silos i automatsku opremu. Olakšao sam sebi i ženi. Ne mogu sada proširiti proizvodnju. Da imam bolju zaradu, digao bih kredit i napravio još jedan objekat”, rekao je Spahić.

Najveća briga cijena hrane za perad

Peradari zbog svega očekuju da bi piletina u BiH naredne godine mogla poskupjeti od 10 do 15 posto.

Posebno ih zabrinjava očekivani rast cijena hrane za perad nakon suše, ali i činjenica da domaće tržište i dalje značajne količine pilećeg mesa nabavlja iz uvoza.

Domaći proizvođači uglavnom izvoze kvalitetnije dijelove mesa, dok se u BiH u velikoj mjeri uvozi smrznuto meso namijenjeno preradi, kao i proizvodi koji završavaju na policama trgovina.

Otvoreno ostaje i pitanje naknade štete peradarima u slučaju pojave zaraznih bolesti, o kojem proizvođači i nadležne institucije već godinama pokušavaju pronaći rješenje.

IZVOR:FOKUS.BA