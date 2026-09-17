Sunčano vrijeme u BiH, ali stižu i kišne padavine

Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 °C

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi.

Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 °C.

U Sarajevu sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 °C.