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BH Novinari upozorili: BHRT se polako gasi, ovo više nije upozorenje već stvarnost – ugroženo više od 700 radnih mjesta

By admin
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Udruženje BH Novinari upozorilo je da je višegodišnja finansijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla najkritičniju tačku te da više nije riječ samo o upozorenjima, nego o realnoj opasnosti od gašenja državnog javnog servisa.

Udruženje BH Novinari upozorilo je da je višegodišnja finansijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla najkritičniju tačku te da više nije riječ samo o upozorenjima, nego o realnoj opasnosti od gašenja državnog javnog servisa.

Iz Upravnog odbora BH Novinara poručuju da mjesec dana blokade svih računa BHRT-a, kao i odluka o gašenju dvije emisije zbog nedostatka sredstava za produkciju i izvještavanje novinara iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, predstavljaju posljednje upozorenje nadležnim institucijama.

Posebno su prozvali Parlamentarnu skupštinu i Vijeće ministara BiH, ali i OHR i druge međunarodne organizacije, od kojih traže da preuzmu odgovornost i ozbiljno se uključe u spašavanje sistema javnog emitiranja.

“BHRT se polako gasi”

BH Novinari podsjećaju da su još krajem 2025. godine upozorili Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu i Vijeće ministara BiH na posljedice finansijske i institucionalne blokade BHRT-a te tražili konkretne mjere za njegov spas.

Upozorenje je, kako navode, tada upućeno i visokom predstavniku Christianu Schmidtu.

Iz Udruženja tvrde da su tada postojale mogućnosti da se interveniralo kroz efikasniju naplatu dugovanja i provođenje zakonski propisane raspodjele prihoda od RTV takse.

Posebno kritikuju ponašanje izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, za koju navode da je u periodu predizborne kampanje praktično prestala reagovati na sve ozbiljniju krizu BHRT-a.

“Upravni odbor BH Novinara smatra nedopustivim ponašanje sadašnje izvršne i zakonodavne vlasti BiH koja je, očito, sama proglasila moratorij na svoj rad u periodu predizborne kampanje, potpuno ignorirajući agoniju BHRT-a i njegovih uposlenika”, navodi se u saopćenju.

Upozorenje na posljedice za cijeli sistem javnog emitiranja

BH Novinari upozoravaju da eventualno gašenje BHRT-a ne bi značilo samo nestanak jednog televizijskog i jednog radijskog programa.

Prema njihovoj ocjeni, time bi bio ugrožen cijeli sistem javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini koji čine BHRT, RTVFBiH i RTRS.

“Gašenjem BHRT-a ne bi se ugasili samo jedan televizijski i jedan radijski program, već bi se urušio cijeli sistem javnog emitiranja”, upozoravaju iz Udruženja.

Dodaju da bi Bosna i Hercegovina time izgubila važan dio medijskog prostora u kojem građani imaju pravo na pravovremeno, tačno i nepristrasno informiranje o pitanjima od javnog značaja.

BH Novinari navode i da bi BiH, u slučaju gašenja BHRT-a, postala jedina država Zapadnog Balkana bez državnog javnog medijskog servisa.

Više od 700 radnika strahuje za radna mjesta

Iz Udruženja izražavaju posebnu zabrinutost zbog položaja zaposlenih na BHRT-u i budućnosti više od 700 novinara, urednika, producenata, snimatelja, tehničara i drugih medijskih radnika.

Upozoravaju da bi oni vrlo brzo mogli ostati bez radnih mjesta i postati kolateralna šteta višegodišnjih institucionalnih blokada i izostanka političke odgovornosti.

Uz podršku zaposlenima BHRT-a, BH Novinari su iznijeli i pet konkretnih zahtjeva prema Parlamentu BiH, Vijeću ministara BiH i Uredu visokog predstavnika.

Traže hitno rješavanje blokade računa BHRT-a kako bi se stvorili osnovni uvjeti za rad i zaustavilo dalje smanjivanje programa

Također zahtijevaju osiguravanje naplate i raspodjele prihoda od RTV takse u skladu sa zakonom i pravosnažnim sudskim odlukama.

Jedan od zahtjeva odnosi se i na utvrđivanje odgovornosti institucija i pojedinaca zbog višegodišnjeg neprovođenja obaveza prema BHRT-u i izostanka pravovremenih mjera koje bi spriječile finansijski kolaps.

BH Novinari traže i uspostavljanje stabilnog, transparentnog i nezavisnog modela finansiranja javnih RTV servisa koji ne bi ostavljao prostor za političke i institucionalne blokade.

Konačno, pozivaju na hitno uključivanje međunarodne zajednice, posebno OHR-a i PIC-a, u pronalaženje rješenja za zakonito i funkcionalno djelovanje sistema javnog emitiranja u BiH.

“BH Novinari više ne traže samo nova obećanja, najave i izraze zabrinutosti, već odgovornost, odluke i efikasna rješenja”, poručili su iz Upravnog odbora Udruženja BH Novinari.

N1

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