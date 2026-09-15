Ministar Kemal Hrnjić posjetio Srebrenik i firmu Corn Flips

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić jučer je posjetio Srebrenik, tačnije firmu Corn Flips, gdje su u završnoj fazi izgradnja novih kapaciteta i rekonstrukcija postojećih, a čime se stvaraju uslovi za znatno veće i modernije proizvodne kapacitete kompanije čiji su proizvodi već dugo prepoznatljivi na domaćem i regionalnom tržištu.

Nova proizvodna linija sa većim kapacitetom proizvodnje i potrebom otkupa krompira, predstavlja i veliku šansu za razvoj domaće poljoprivredne proizvodnje.

Završetkom velikog investicionog ciklusa, Corn Flips koji je inače dio grupacije Bingo, biće jedna od najmodernijih fabrika ovog tipa u regionu sa čak 7 puta većim kapacitetima od postojećih. Zajedno sa ministrom u posjeti firmi bio je i gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, a direktor Kemal Uščuplić upoznao ih je sa detaljima ove velike investicije.

Corn Flips je firma čiji su proizvodi poput smokija i čipsa već decenijama svojevrsni simbol Srebrenika, u poslijeratnom periodu bila je u stečaju i pred gašenjem, no ulaskom u grupaciju Bingo došlo je prvo do stabilizacije, a sada i velikog investicionog ciklusa koji će sasvim sigurno dodatno osnažiti i pozicionirati ovaj brend na domaćem i stranim tržištima.