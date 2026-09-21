Temperature padaju i do 15 stepeni, na planinama moguć i prvi snijeg

Veliki prodor hladnog zraka širi se dijelovima Evrope, što će ove sedmice donijeti nagli pad temperatura.

Prema navodima portala Severe Weather Europe, hladan zrak polarnog porijekla proširit će se duboko u istočnu Europu. Kako se hladna fronta bude spuštala prema jugu, maksimalne dnevne temperature u pogođenim područjima mogle bi biti 10 do 15 stepeni niže u odnosu na nedavne sezonske prosjeke.

Kako se hladna zračna masa bude zadržavala, vedro nebo tokom noći i slabiji vjetrovi pogodovat će pojavi prvog jutarnjeg mraza u nizinama, od baltičkih zemalja pa sve do centralnog Balkana.

Na višim predjelima Karpata, a potencijalno i sjevernog Balkana, moguće su i prve značajnije snježne padavine na većim nadmorskim visinama ove jeseni.

Iako se očekuje da će prodor hladnog zraka trajati samo do sredine sedmice, meteorolozi navode da će biti značajan za drugu polovinu septembra.

Hladni val stiže i na Balkan

Snažan greben visokog pritiska u višim slojevima atmosfere iznad zapadne i jugozapadne Evrope ove sedmice širi se prema sjevernoj Evropi, dok se iznad Skandinavije razvija anticiklona.

Veliki val u višim slojevima atmosfere u utorak će se početi širiti prema istočnoj Evropi, a sredinom sedmice i prema jugu, dosežući južni Balkan i Tursku.

Takvo strujanje donijet će hladnu zračnu masu nad veći dio istočne Evrope i Balkana.

U utorak će se široko područje hladnog zraka proširiti nad Balkanskim poluostrvom, dok će u srijedu stići do Grčke i Egejskog mora. Tokom srijede i četvrtka hladna zračna masa proširit će se prema području Crnog mora i ostatku Turske.

The latest Winter 2026/2027 snowfall forecast data is out, but this time we will present it differently. We have built a Snowfall Explorer inside the article to easily visualize the latest snow forecasts. There, you can check seasonal and month-by-month snowfall forecast trends for individual states, countries, provinces, and regions across Europe, the United States, and Canada. All regions show a strong underlying Super El Niño signal for Winter 2026/2027. The main culprit is an enhanced Pacific jet stream and a shift in the winter storm tracks. https://t.co/bIGzR4uj8W — SWE | severe-weather.eu (@severeweatherEU) September 21, 2026

Temperature bi mogle biti 6 do 10 stepeni niže od uobičajenih za kraj septembra, što predstavlja značajnu promjenu nakon perioda dugotrajnog toplog vremena.

Najizraženije zahlađenje na jugu Balkana

U srijedu bi temperaturne anomalije trebale biti posebno izražene u Bugarskoj i Grčkoj, dok se najveće odstupanje očekuje u Turskoj. Na zapadu te zemlje temperature bi mogle biti čak 12 do 16 stepeni niže od uobičajenih za ovo doba godine.

Kako se jezgra hladnog vala u višim slojevima atmosfere sredinom sedmice bude premještala prema južnom Balkanu, temperature će se iza njega postepeno početi povećavati.

Istovremeno, greben iz zapadne Evrope krajem sedmice ponovo bi se mogao širiti prema srednjoj Evropi, navodi Severe Weather Europe.

Predstojeći dani tako bi mogli donijeti pravi temperaturni šok, od gotovo ljetnih uslova do jutarnjeg mraza i prvog snijega na višim planinama.