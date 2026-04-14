Počela blokada graničnih prelaza u Crnoj Gori: Teretni saobraćaj obustavljen do četvrtka

Protest se organizuje zbog novih mjera EU koje ograničavaju boravak vozača u zemljama Unije.

Blokada teretnog saobraćaja na graničnim prelazima Crne Gore počinje danas, 14. aprila u deset sati, a iz Udruženja prevoznika su kazali da im je Uprava policije odobrila protest na svim graničnim prelazima, izuzev u Luci Bar.

Kako prenosi RTCG blokada graničnih prelaza za teretni saobraćaj izuzeće prevoz lijekova, životinja i zapaljivog materijala.

Blokada će trajati do četvrtka u deset sati.

Iz Udruženja su poručili da će, ukoliko nam se ne ispune zahtjevi, pokušati da produže protest.

Dvodnevna blokada teretnog saobraćaja organizuje se zbog mjera EU da se smanji vremenski rok boravka u državama Unije, kako je ranije saopštilo Udruženje prevoznika.



​Ova pravila, prema riječima prevoznika, direktno ugrožavaju njihovu operativnost i stvaraju neodržive uslove za rad na međunarodnom tržištu.

Zbog strateškog položaja Crne Gore, očekuje se da će ova obustava prouzrokovati značajne zastoje u regionalnom lancu snabdijevanja tokom naredna dva dana.