Uskoro podizanje optužnica za tragediju u tuzlanskom Domu penzionera, među obuhvaćenima i resorno ministarstvo.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona finalizira istragu o tragediji u Domu penzionera Tuzla, u kojoj je u požaru koji se dogodio u novembru prošle godine smrtno stradalo 17 korisnika, dok je više od 30 osoba povrijeđeno. Svi segmenti koji ukazuju na propuste koji su prethodili tragediji su analizirani, a saslušan je i veći broj svjedoka, javlja Federalna.ba.

Nezvanično se saznaje da bi uskoro mogla biti podignuta optužnica protiv najodgovornijih osoba osumnjičenih za ovu tešku tragediju.

Osumnjičeni Bakalović i Razić-Halilović

Kantonalni sud u Tuzli do sada je utvrdio da postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni Mirsad Bakalović, bivši direktor Doma penzionera Tuzla, i Zinaida Razić-Halilović, bivša šefica Službe za ekonomske i finansijske poslove, počinili krivična djela, između ostalog, protiv opće sigurnosti ljudi i imovine.

Portparol Tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović kazao je da je istraga u toku.

„Mi sada to radimo, analiziramo i prikupljamo dokumentaciju. Prikupili smo svu materijalnu dokumentaciju koja se odnosi na ovaj slučaj, analiziramo brojne propise koji se odnose na to. U toku su saslušanja određenog broja osoba u svojstvu svjedoka upravo po ovom pitanju“, rekao je Arnautović.

Provjeravana je i uloga resornog ministarstva, a ministar za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona Fadil Alić (SDA) navodi da su nadležni organi već ranije vršili određene provjere.

„Neupitno je da je dolazilo do određenih provjera od strane istražnih organa kada je u pitanju djelovanje resornog ministarstva. I moji saradnici su davali određene izjave i odgovarali na pitanja“, izjavio je Alić.

Brojni propusti

On tvrdi i da su prije tragedije utvrđeni brojni propusti u funkcionisanju Doma penzionera, koji do tada nije dostavio upotrebnu dozvolu Ministarstvu.

„Stjecao se dojam u javnosti kao da je resorno ministarstvo čekalo od juna do novembra da uzme predmet u razmatranje. U tom periodu, u rasponu od dva i po mjeseca nakon intervencije inspektora, dobili smo zahtjeve od javnih i privatnih ustanova za izdavanje rješenja.

Riječ je o više od 30 ustanova koje su podnijele zahtjeve, a postupak ide hronološkim redom, onako kako su pristizali zahtjevi. Nazire se da bi u dogledno vrijeme trebalo doći do situacije da nam bude dostavljena i upotrebna dozvola, koja tretira sve segmente, pa i socijalnu zaštitu“, kazao je Alić.

Lanac odgovornosti pod istragom

Do sada su saslušane desetine svjedoka. Ovaj slučaj će uskoro dobiti svoj sudski epilog.

Portparol Tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović istakao je da se analizira širi lanac odgovornosti.

„Suština ovih analiza jeste da se utvrdi da li u činjenju ili nečinjenju, postupanju ili nepostupanju odgovornih osoba u ministarstvima ili inspekcijskim organima ima elemenata krivičnih djela.

U maksimalno mogućem roku ići ćemo ka rješavanju ovog predmeta, kako u dijelu koji se odnosi na odgovorne osobe u Domu penzionera, tako i u lancu odgovornosti u ministarstvima, upravama i nadzornim organima koji su imali obavezu kontrole i nadzora“, kazao je Arnautović.

Političke reakcije i očekivanja

Politički akteri u Tuzlanskom kantonu insistiraju na opsežnoj analizi svih odgovornih pojedinaca i institucija.

Vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Tuzla Dragana Berberović-Gagro smatra da odgovornost ne može biti ograničena na pojedince.

„Ne može sva krivica i sva odgovornost biti na dvije osobe. Postoji lanac odgovornosti i svako treba odgovarati za propuste koje je napravio. Tužilaštvo će utvrditi sve činjenice i ko je bio odgovoran za koji propust, i vjerujem u naše pravosuđe“, kazala je Berberović-Gagro.

Federalna.ba nezvanično saznaje da nije utvrđena odgovornost u postupanju Kantonalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku i Gradske uprave Tuzla.

Još se provjerava stepen odgovornosti drugih kontrolnih organa za koje se sumnja da su svojim postupanjem ili nepostupanjem počinili neko od krivičnih djela koja se odnose na tragediju u Domu penzionera.

