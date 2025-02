Početkom naredne sedmice isplata sredstava porodiljama i prevoz

Korisnici stalne novčane pomoći, kao oblika socijalne pomoći u Tuzlanskom kantonu, juče su dobili sredstva na svoje račune. Također, budući da je upotpunjena dokumentacija iz svih centara za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona, te da su nalozi za plaćanje upućeni prema Ministarstvu finansija TK, za očekivati je da i korisnicima prava iz sistema hraniteljstva već danas budu uplaćena sredstva na njihove račune.

Podsjećamo, Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak su još u januaru donijeli sve neophodne odluke i utvrdili iznose pojedinačnih prava, te stvorili preduslove za nesmetano ostvarivanje prava iz sistema socijalne zaštite. Međutim dinamika isplata uslovljena je i ažuriranjem spiskova i dokumentacijom koju Ministarstvu dostavljaju centri za socijalni rad u gradovima i općinama sa područja našeg kantona.

U tom smislu Ministarstvo kontinuirano koordinira sa centrima i centri koji to do sada nisu učinili, dali su čvrste garancije da će ažuriranje spiskova i dostavljanje dokumentacije biti izvršeno do kraja ove sedmice, kako bi se početkom naredne sedmice uplatila i sredstva za porodilje i prijevoz, te druga prava iz sistema socijalne zaštite.

Također, sa Ministarstvom finansija TK je dogovoreno da će isplate iz sistema socijalne zaštite u narednom periodu imati prioritet, odnosno da će biti realizirane odmah pri obradi podataka dostavljenih od strane centara za socijalni rad.