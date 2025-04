Počinju aktivnosti obilježavanja Dana Armije Republike BiH

Tuzlanski kanton svečano će obilježiti 33. godišnjicu formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedine legalne oružane sile koja je tokom agresije na BiH odbranila suverenitet i teritorijalni integritet države. Centralna manifestacija planirana je za 15. april u Gračanici, najavljeno je na današnjoj press-konferenciji. Ovogodišnje obilježavanje odvija se pod sloganom „Armija živi“, koji, kako je istakao premijer TK Irfan Halilagić, simbolizira nastavak života ideala za koje su se borili pripadnici Armije RBiH, ali i njihovo trajno prisustvo u društvu kroz sjećanja, vrijednosti i poruke budućim generacijama.

„I danas, 33 godine poslije, s ponosom možemo reći da „Armija živi“. Ideali na kojima je osnovana i danas su veoma živi u svima nama, i danas su to ideali na kojima počiva naša politička i ideološka borba. To su univerzalne vrijednosti i postulati jedinstvene, cjelovite države u kojoj ima mjesta za sve one koji je smatraju svojom domovinom. Bez obzira na vjeru, naciju, boju kože, političko ili bilo koje drugo opredjeljenje. Zato je upravo to i moto ovogodišnjeg obilježavanja“, kazao je danas premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, dodajući da su vizualni identitet manifestacije, pozivnice, plakate i promotivne materijale izradili učenici osnovnih i srednjih škola, čime je mladima pružena prilika da kroz kreativni izraz iskažu kako oni vide Armiju RBiH.

Ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević, kao potpredsjednica Organizacijskog odbora, detaljno je predstavila program obilježavanja koji zvanično počinje danas, 4. aprila. Već od 8. aprila bit će otvorena izložba posvećena Armiji RBiH u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici, a trajat će do 16. aprila. Pozvane su sve škole iz regije da omoguće učenicima posjetu izložbi.

„Na Radioteleviziji TK i ostalim medijima emitovat će se dokumentarne emisije o Armiji, njenim borbama i naslijeđu. Kulminacija aktivnosti slijedi 11. aprila, kada će delegacije Skupštine, Vlade TK i boračkih udruženja obići šehitluke i mezarja širom kantona, odajući počast poginulim borcima“, istakla je Dizdarević.

Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo potvrdio je da je grad spreman biti domaćin centralne manifestacije.

„Gračanica je s ponosom prihvatila ovu čast. Gradska uprava, organizacija demobilisanih boraca i ostale boračke organizacije dale su punu podršku. Želimo biti dostojni domaćini onima koji su dali sve za našu domovinu“, rekao je Džebo.

Ovogodišnja centralna manifestacija obilježavanja Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će održana u Gračanici, gdje će 15. aprila biti upriličen svečani program.

U 10 sati i 40 minuta, ispred centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim borcima Armije RBiH u Gračanici, planirano je okupljanje i postrojavanje svih učesnika manifestacije u ešalone. Od 11:10 do 11:30 predviđeno je vrijeme za polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima Armije RBiH na centralnom spomen obilježju, a od 11:30 do 11:50, svečani defile svih učesnika manifestacije od centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim borcima Armije RBiH do poligona dvorane PKSC „Bazen“ u Gračanici. U 12 sati, na poligonu ispred dvorane PKSC „Bazen“ planirana je svečana akademija u povodu Dana Armije RBiH.

Ibrahim Mušić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK, naglasio je značaj održavanja sjećanja i prenosa vrijednosti Armije RBiH na mlađe generacije.

„Armija živi jer su živi njeni ideali, jer su živi borci i porodice poginulih, jer su žive rane i sjećanja. Dok god ima onih koji vole ovu domovinu, Armija neće nestati. Poručujemo svima koji pokušavaju narušiti mir i državu: bolje je da odustanu. Mi ćemo biti tu“, poručio je Mušić.

Organizatori su pozvali građane, posebno mlade, da se pridruže obilježavanju ovog važnog datuma i zajednički pošalju snažnu poruku sjećanja i ponosa. RTV TK i ove je godine medijski pokrovitelj obilježavanja Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine te će i 15. aprila uživo na svom programu prenositi centralnu manifestaciju obilježavanja Dana Armije iz Gračanice.

