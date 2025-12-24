Podignuta optužnica za koruptivno krivično djelo protiv nekadašnjeg zaposlenika MVP BiH

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Perišić Mirka*, zv. “Rođo”, rođenog 1959. godine u Rogatici, državljanina BiH. On se tereti da je u svojstvu službene osobe – zaposlenika Ministarstva vanjskih poslova BiH na poziciji vozač-obezbjeđenje u Kabinetu zamjenice ministra u periodu od 2007. do 2012. godine, u namjeri pribavljanja nezakonite imovinske koristi, u više od 260 navrata, priložio lažne – krivotvorene račune za hotelski smještaj u Banja Luci, te na taj način pribavio nezakonitu imovinsku korist u iznosu od najmanje 67 544 KM, za koje je oštetio MVP i budžet Bosne i Hercegovine.

Tereti se da je s ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, kao službeno lice u institucijama BiH, podnošenjem lažnih obračuna doveo u zabludu lica ovlaštena za isplatu na koji način mu je izvršena nezakonita isplata u iznosu većem od 50.000,00 KM, čime je počinio produženo krivično djelo – prevara u službi iz člana 222. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.