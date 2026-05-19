Servisne informacije: U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno deset beba

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 85 pregleda i 1 terenska intervencija, 3 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je deset beba, pet djevojčica i pet dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 20.05.2026. godine (srijeda) na području Grada Srebrenik u naseljima: Gornji Potpeć, Mićići, Kurtući, Zahirovići, Like i Straža u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

VODOVOD – Nema najavljenih prekida u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema. Obavještavaju se korisnici lokalnih vodovoda: Falešići, Brnjičani, Straža i Crveno Brdo da se voda zbog povećane mutnoće ne može koristiti za piće.

Komunalno – Odvoz smeća odvija se po već utvrđenom rasporedu.

Danas u Srebreniku pretežno sunčano i suho vrijeme. Jutro svježe sa temperaturama od 7 do 9 stepeni, dok će tokom dana temperatura porasti do ugodnih 21 stepen.