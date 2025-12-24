EFSA/ECDC: Porast ozbiljnih infekcija listerijom u Evropi

Promjene u ishrani i starenje populacije mogu doprinijeti porastu ozbiljnih infekcija listerijom širom Evrope, navodi se u posljednjem izvještaju EU o zoonozama, pod nazivom “Jedno zdravlje” koje su objavili Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Svake godine hiljade ljudi širom Evrope oboli nakon konzumiranja kontaminirane hrane, a jaja, meso i gotovi prehrambeni proizvodi (GPP) su među najčešćim izvorima infekcije. U izvještaju se navodi da standardi sigurnosti hrane u Evropi ostaju visoki, ali bolesti koje se prenose hranom, iako se mnoge od njih mogu spriječiti, i dalje pogađaju ljude iz svih starosnih grupa, posebno one najosjetljivijie na teške bolesti.

Listerioza – rijetka, ali ozbiljna infekcija

U 2024. godini, listeria je uzrokovala najveći udio hospitalizacija i smrtnih slučajeva među svim infekcijama koje se prenose hranom prijavljenim u Evropskoj uniji (EU). Sedam od 10 osoba zaraženih listerijom trebalo je bolničku njegu, a jedna od 12 zaraženih osoba je umrla.

Trend porasta infekcija uočen posljednjih godina može biti odraz nekoliko faktora, uključujući starenje stanovništva Evrope, promjene prehrambenih navika – poput sve veće konzumacije GPP – kao i nepravilno rukovanje i skladištenje hrane.

Kod GPP, nivo kontaminacije u većini kategorija i dalje je vrlo nizak. Najnoviji podaci o Listeria monocytogenes pokazuju da se udio uzoraka koji prelaze granice sigurnosti hrane EU kretao do 3% u svim analiziranim proizvodima, pri čemu su fermentirane kobasice najčešće kontaminirani proizvodi.

Prema riječima Ole Heuera, šefa ECDC-ove Jedinice za bolesti koje spadaju pod program ‘’Jedno zdravlje’’, listeria može uzrokovati teška oboljenja, što je čini jednom od najozbiljnijih prijetnji koje se prenose hranom koje pratimo, iako je kontaminacija rijetka. „Zaštita ranjivih grupa, kao što su starije odrasle osobe, trudnice ili osobe s oslabljenim imunološkim sistemom, zahtijeva snažan nadzor, sigurnu proizvodnju hrane i ključne mjere opreza u domaćinstvima“, objašnjava Heuer.

Druge uobičajene infekcije koje se prenose hranom

Dok listeria predstavlja najveći rizik za teško obolijevanje, Campylobacter i Salmonella ostaju najčešći uzročnici bolesti koje se prenose hranom u Evropi, a meso peradi i jaja su značajni izvori infekcije.

Podaci također ukazuju na značajan porast broja rasplodnih pilića i jata purana pozitivnih na salmonelu u posljednjoj deceniji. Kontrola ovih bakterija u lancu ishrane ostaje ključna za smanjenje slučajeva kod ljudi.

Frank Verdonck, šef Odjeljenja za biološke opasnosti, zdravlje i dobrobit životinja u EFSA-i istaknuo je da ove godine značajan broj zemalja EU nije ispunio sve ciljeve za smanjenje salmonele kod peradi, a potpunu usklađenost postiglo je samo 14 država članica. „Ovo nas podsjeća da kontrola bakterija koje se prenose hranom duž lanca ishrane zahtijeva kontinuirani napor i koordinaciju među sektorima u skladu s pristupom „Jedno zdravlje“, navodi Verdonck.

Poboljšani alati za nadzor, kao što je sekvenciranje cijelog genoma, omogućavaju nadležnim organima da efikasnije otkrivaju i istražuju epidemije, podržavajući koordinirane akcije u cijelom lancu ishrane.

Većina bolesti koje se prenose hranom može biti spriječena

Pridržavanje odgovarajućih higijenskih praksi u kuhinji može pomoći ljudima da značajno smanje rizik od infekcije. To uključuje:

Održavanje temperature frižidera na 5°C ili niže.

Konzumiranje hrane, uključujući i gotove proizvode/proizvode spremne za konzumaciju (GPP) prije isteka roka trajanja.

Temeljito kuhanje hrane, posebno mesa i mesa peradi.

Pranje ruku, noževa i površina nakon rukovanja sirovom hranom.

Odvajanje kuhane hrane od sirovih proizvoda.

Ranjive grupe trebaju izbjegavati konzumiranje visokorizične hrane, kao što su GPP proizvodi, nepasterizirano mlijeko i meki sir napravljen od takvog mlijeka, informišu iz Agencije za sigurnost hrane BiH.