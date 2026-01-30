Pojačane aktivnosti policije povodom početka drugog polugodišta školske 2025/2026 godine

U povodu početka drugog polugodišta školske 2025/2026 godine Uprava policije MUP-a TK-a nastavlja sa provođenjem pojačanih planskih aktivnosti, s ciljem stvaranja što povoljnijeg sigurnosnog ambijenta za neometan boravak učenika u školama i sigurno učešće učenika-pješaka u saobraćaju, a posebno zaštite najmlađih generacija.

Navedene aktivnosti se prije svega odnose na pojačano prisustvo službenika policije u neposrednoj blizini školskih objekta na području Tuzlanskog kantona, raskrsnica, pješačkih prelaza i na putnim pravcima kretanja učenika od kuće do škole i nazad, kao i putem aktivnosti službenika zaduženih za rad policije u zajednici i saradnju sa predstavnicima obrazovnim institucija.

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, da se pridržavaju saobraćajnih pravila i propisa, te da obrate dodatnu pažnju kada voze u blizini škola, posebno pješačkih prelaza.