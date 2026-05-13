Austrijski zvaničnik: Nema više garancije za EUFOR, pojačat ćemo trupe u BiH

Austrija će povećati broj svojih vojnika u Bosni i Hercegovini jer sljedeće godine preuzima komandu nad misijom EUFOR Althea, izjavio je Arnold Kammel, generalni sekretar austrijskog Ministarstva odbrane.

Kammel je za Die Presse o BiH govorio u kontekstu mogućeg preusmjeravanja američkog angažmana u međunarodnim misijama i pitanja koliko bi dodatnog tereta u tom slučaju morale preuzeti evropske države.

“Postoje stalne glasine da bi moglo doći do svojevrsne reorganizacije SAD-a kada je riječ o međunarodnim misijama”, rekao je Kammel.

Austrija preuzima komandu

Na pitanje šta bi to značilo za Austriju, Kammel je naveo upravo misiju u Bosni i Hercegovini.

“Austrija sljedeće godine preuzima komandu nad misijom EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu ćemo povećati naše trupe”, rekao je Kammel, uz napomenu da Austrija trenutno u misiji ima gotovo 300 vojnika.

“Nema garancije”

Kammel je upozorio i na neizvjesnost oko produženja mandata EUFOR-a u Vijeću sigurnosti UN-a, koje se svake godine razmatra u novembru.

“Do sada je to kod ove tradicionalne misije uvijek uspijevalo. Ali u ovim nepredvidivim vremenima za to više nema garancije”, rekao je austrijski zvaničnik.

EUFOR Althea ostaje ključna međunarodna vojna misija u BiH. Kammelove izjave zato ukazuju na dvije stvari: Austrija se sprema za veću ulogu u misiji, dok istovremeno upozorava da se produženje mandata EUFOR-a više ne može uzimati zdravo za gotovo.