Stižu snijeg i nova kišna epizoda, a nakon toga toplije vrijeme u BiH

U Bosni i Hercegovini danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je registrovana u Krajini i u Hercegovini.

Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima sa slabom kišom u južnim i jugozapadnim područjima, tokom dana povremeno i u ostalim dijelovima. Na planinama će padati i slab snijeg, navedeno je u prognozi FHMZ-a.

Padavine će biti češće u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, prijepodne južnog smjera, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11, na jugu zemlje do 13 stepena.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna temperatura zraka oko 9 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Gdje se očekuju obilne padavine

U srijedu (28.01.) lokalno jače padavine i pojačan jugo, od petka (30.01.) pad temperature i lokalno slabe padavine, a od utorka (03.02.) ponovo osjetno toplije i nestabilno, javlja BHmeteo.

Tokom noći na srijedu (28.01.) postepen porast oblačnosti sa zapada. U srijedu pretežno oblačno vrijeme uz kišu i pljuskove. Na planinama iznad 1500 mnv. susnježica i snijeg. U prvom dijelu dana u sjeveroistočnim i istočnim krajevima Bosne uz sunčane periode.

Najviše padavina u srijedu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne gdje će biti umjerene do jake kiše i pljuskova sa grmljavinom. Očekivana količina padavina 10 do 20, lokalno do 40 mm. U ostatku zemlje dosta manje padavina i većinom će biti slabe i samo povremene kiše. Nešto više padavina na sjeverozapadu Bosne, ali i tu samo rijetko umjerena kiša.

Jutarnja temperatura u srijedu 1 do 6, na jugu do 8 °C. Dnevna temperatura 7 do 11, lokalno na sjeveroistoku Bosne do 14 °C. Puhat će u većem dijelu zemlje umjeren do lokalno na udare jak jugo. Na planinama olujni udari juga. U večernjim satima srijede slabljenje vjetra.

Prognoza FHMZ-a za naredne dane

U petak u Bosni i Hercegovini oblačno sa slabom kišom. Na planinama će padati i slab snijeg. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8, na jugu zemlje do 12 stupnjeva.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Rijetko može pasti malo kiše ili susnježica, na planinama i malo snijega. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -2 i 4, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna od 3 do 8, na jugu do 12 stupnjeva.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u sjevernim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše ili susnježica. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u Hercegovini. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -2 i 4, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna od 3 do 8, na jugu do 13 stupnjeva.