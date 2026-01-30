Povrat PDV-a na prvu nekretninu i dalje čeka primjenu

Zakon o povratu PDV-a na prvu nekretninu je usvojen, ali se ne primjenjuje zbog zastoja u UO UIO BiH. Građani i dalje čekaju povrat.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine završio je pripremu kompletne dokumentacije potrebne za primjenu izmjena Zakona o PDV-u koje se odnose na povrat poreza pri kupovini prve nekretnine, ali se njihova realizacija još uvijek odgađa zbog neodržavanja sjednice na kojoj bi pravilnik trebao biti formalno usvojen.

“UO UIO BiH nakon obavljene javne rasprave i usaglašavanja teksta Pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u nije imao redovnih sjednica jer nije bilo moguće usaglasiti termin koji bi odgovarao svim članovima. U Kancelariji predsjedavajućeg UO UIO pripremljeni su svi potrebni materijali i u toku su konsultacije sa članovima UO u vezi sa terminom naredne sjednice na čijem dnevnom redu će se naći i ovaj pravilnik”, rekli su za “Nezavisne” u Kancelariji predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Podsjećanja radi, izmjene Zakona o PDV-u ranije su usvojene u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i u Vijeću ministara BiH, i to gotovo bez protivljenja, što je rijedak primjer političkog saglasja u aktuelnom sazivu. Ipak, uprkos tome, zakon još uvijek nije zaživio u praksi, prenose Nezavisne.

Zakon usvojen, primjena i dalje čeka

Zbog višemjesečnog zastoja, u javnosti raste nezadovoljstvo, a pojedini zvaničnici sve češće postavljaju pitanje kada će građani koji su kupili svoju prvu nekretninu konačno moći ostvariti pravo na povrat PDV-a.

Potpredsjednik SDS-a i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković upozorio je da su izmjene Zakona o PDV-u usvojene još 12. aprila 2025. godine, te da je Uprava za indirektno oporezivanje u septembru iste godine donijela Pravilnik o njegovoj primjeni, koji se do danas ne provodi.

“UO UIO početkom septembra prošle godine je Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u uputio na petnaestodnevne javne konsultacije, nakon kojih je najavljeno njegovo usvajanje, ali taj podzakonski akt još nije usvojen i početak njegove primjene se ne nazire”, kaže Nešković.

On je naveo da građani s pravom očekuju da zakon koji je usvojen prije više mjeseci konačno počne da se primjenjuje.

“Odugovlačenje stvara pravnu i finansijsku nesigurnost. Rok za usvajanje podzakonskih akata je bio 60 dana od dana usvajanja zakona, ali politika je to zakočila i onemogućila građanima da dobiju povrat novca. Više udruženja građana i potencijalnih kupaca stanova već mjesecima upozorava da se proces bespotrebno odužio, ali konkretnih odgovora nema”, poručio je Nešković.

Ko može ostvariti povrat PDV-a

Prema važećim izmjenama Zakona o PDV-u, pravo na povrat poreza imaju građani koji su po prvi put stekli vlasništvo nad nekretninom kupovinom novog stana. Povrat PDV-a odnosi se na stambenu površinu do 40 kvadratnih metara, uz mogućnost uvećanja za dodatnih 15 kvadratnih metara po svakom članu domaćinstva.

Ukoliko je kupljeni stan veće kvadrature, povrat PDV-a se obračunava isključivo do propisanog limita. Iako zakon predviđa da kupci najprije plate puni iznos PDV-a, a zatim putem zahtjeva ostvare povrat, primjena ovih odredbi trebala je početi još tokom prošlog ljeta. Do danas se to nije desilo, zbog čega građani i udruženja sve češće upozoravaju da se cijeli proces nepotrebno prolongira, dok precizne informacije o početku primjene i dalje izostaju.