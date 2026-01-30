U UKC Tuzla uspješno urađena srodnička transplantacija bubrega

Transplatacioni tim UKC Tuzla u srijedu, 28. januara 2026. godine, uspješno je uradio srodničku transplantaciju bubrega.

U procesu transplantacije kao multidisciplinarni tim učestvovali su hirurzi i instrumentari Klinike za urologiju, anesteziolozi i anestetičari Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, te zaposlenici Odjeljenja za nefrologiju Klinike za interne bolesti, Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, Poliklinike za transfuziologiju i Bolničke apoteke.

Prema riječima načelnika Klinike za urologiju, doc. dr. Sameda Jagodića, operativni i postoperativni tok su protekli uredno, donor i transplantirani pacijent su stabilnog zdravstvenog stanja sa bubrežnim parametrima u granicama normale.