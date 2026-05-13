EP BiH predstavila mogućnosti za građane koji proizvode električnu energiju: nova uloga u energetskom sistemu

Elektroprivreda BiH predstavila je građanima i privredi mogućnosti prosumer modela i proizvodnje električne energije iz solarnih izvora.

U prostorijama Elektroprivrede BiH u Sarajevu, održan je info dan posvećen temi prosumera, kao i mogućnostima koje građani i privredni subjekti imaju kroz proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Fokus događaja bio je na ulozi domaćinstava u procesu energetske tranzicije, odnosno, mogućnosti da građani postanu prosumeri – proizvođači i kupci električne energije koji aktivno učestvuju u elektroenergetskom sistemu, uz ostvarivanje koristi kroz vlastitu proizvodnju energije, energijske uštede i dugoročnu energetsku održivost.

Događaj koji su organizovali Elektroprivreda BiH i Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za jugoistočnu Evropu (REIC), okupio je veliki broj zainteresovanih građana i predstavnika privrede koji su pokazali interesovanje za mogućnosti korištenja koncepta prosumera i prednosti proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Učesnici su imali priliku postavljati pitanja i dobiti konkretne informacije o tome kako postati prosumer, koje administrativne, tehničke i regulatorne procedure je potrebno ispuniti, mogućnostima priključenja prosumera na mrežu, uključujući i informacije o instalaciji solarnih elektrana, potrebnoj dokumentaciji i načinu obračuna proizvedene električne energije.

Posebna pažnja posvećena je praktičnim vodičima „korak po korak“ za domaćinstva i kupce iz kategorije ostale potrošnje, kroz koje je prikazan kompletan proces – od ideje i pripreme dokumentacije do priključenja i puštanja elektrane u trajni pogon. Predstavljeni su i primjeri dobre prakse, kao i iskustva korisnika koji su već uključeni u proces razvoja prosumerskog modela.

Elektroprivreda BiH, u saradnji sa međunarodnim i domaćim partnerima, razvija modele podrške građanima zainteresovanim za proizvodnju električne energije iz solarnih izvora za vlastite potrebe kroz Projekat „Prosumers 5000+“. Istaknuto je da su pojedini elementi modela još uvijek u fazi regulatornih, finansijskih i operativnih usaglašavanja. O svim eventualnim modelima podrške, uslovima učešća i rokovima implementacije javnost će biti pravovremeno informisana putem zvaničnih kanala JP Elektroprivrede BiH.

Voditelj Projekta „Prosumers 5000+“, Esed Džananović, naglasio je značaj obnovljivih izvora električne energije, energetske efikasnosti i aktivnog uključivanja građana u procese energetske tranzicije, kao i opredjeljenje kompanije ka razvoju održivih energetskih modela i podršci energetskoj tranziciji, što je potvrda njenog opredjeljenja ka društveno odgovornom poslovanju.

Istaknuto je da je Elektroprivreda BiH pripremila vodiče za prosumere iz kategorija domaćinstva i ostale potrošnje, te zainteresovanim kupcima stavila na raspolaganje otvorene linije za dodatne informacije i podršku.

Tokom diskusije ukazano je i na izazove koje razvoj prosumer sistema donosi za elektroenergetski sektor, posebno u segmentu upravljanja mrežom i prilagođavanja sistema povećanom broju malih proizvođača električne energije, te je s tim u vezi naglašena važnost planskog razvoja distributivne mreže, balansiranja proizvodnje i potrošnje, kao i daljeg unapređenja regulatornog i tehničkog okvira za integraciju obnovljivih izvora energije.

Predstavnici REIC-a govorili su o značaju i ulozi lokalne zajednice u razvoju prosumer modela, ističući da građani, osim što postaju proizvođači električne energije, mogu imati važnu ulogu i kao lokalni savjetnici za energiju, pružajući podršku i informacije u procesu prelaska na održive izvore energije.

Tokom prezentacije predstavljen je i koncept implementacije solarnih sistema kroz ESCO model energijske usluge, zasnovan na ostvarivanju energijskih ušteda i ugovoru o energetskom učinku. Istaknuto je da model podrazumijeva implementaciju sistema, tehničku koordinaciju i održavanje kroz ESCO pristup, uz mogućnost uključivanja grant sredstava u realizaciju projekta.

Korisnici bi tokom trajanja ugovornog modela koristili sistem kroz model energijske usluge, dok bi po isteku ugovornog odnosa fotonaponski sistem prešao u vlasništvo korisnika.

Naglašeno je da ovakav koncept dugoročno doprinosi većoj energetskoj otpornosti domaćinstava, razvoju lokalnih instalaterskih kapaciteta i povećanju učešća obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini.

Sa skupa je poručeno da energetska tranzicija više nije isključivo pitanje velikih energetskih objekata, nego proces u kojem i građani postaju aktivni učesnici energetskog sistema.

