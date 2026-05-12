Povećana pojava zmija ovih dana primijećena je u brojnim dijelovima Bosne i Hercegovine, posebno na područjima uz rijeke, livade, vikend naselja, zapuštena dvorišta i kamenite terene. Maj se smatra periodom kada su zmije najaktivnije, pa stručnjaci upozoravaju građane na dodatni oprez tokom boravka u prirodi.

Toplije vrijeme, više temperature tla i buđenje prirode nakon zime glavni su razlozi zbog kojih zmije upravo u proljetnim mjesecima češće izlaze iz svojih skrovišta. U ovom periodu traže hranu, vodu i mjesta za zagrijavanje, zbog čega se mogu pojaviti i u blizini kuća, pomoćnih objekata, njiva i vikendica.

Među zmijama koje žive na prostoru Bosne i Hercegovine nalaze se i otrovnice poskok i šarka, ali stručnjaci podsjećaju da zmije uglavnom izbjegavaju kontakt s ljudima i napadaju samo kada se osjete ugroženo.

Najčešće do susreta sa zmijama dolazi prilikom šetnje kroz visoku travu, rada na njivi, planinarenja ili čišćenja zapuštenih površina. Zbog toga se preporučuje nošenje zatvorene obuće, dugih pantalona i dodatni oprez pri podizanju kamenja, cjepanica ili ulasku u gustu vegetaciju.

Stručnjaci savjetuju da se zmiji ne prilazi i da se ne pokušava tjerati, hvatati ili ubijati. U većini slučajeva zmija će sama pobjeći ukoliko osjeti vibracije i prisustvo čovjeka. Ako se zmija pojavi u dvorištu ili blizini kuće, preporučuje se pozvati nadležne službe ili osobe koje su obučene za sigurno uklanjanje.

Poseban oprez potreban je u jutarnjim i predvečernjim satima, kada su zmije najaktivnije. Nakon kišnih dana i naglog zatopljenja njihova pojava može biti još češća.

U slučaju ujeda važno je ostati smiren i što prije potražiti medicinsku pomoć. Povrijeđenu osobu treba što manje pomicati, a ekstremitet na kojem je došlo do ujeda držati u mirovanju. Ne preporučuje se rezanje rane, pokušaj isisavanja otrova niti stavljanje leda na mjesto ujeda.

Ljekari upozoravaju da svaki ugriz zmije treba shvatiti ozbiljno, čak i kada nije sigurno da se radi o otrovnici, posebno kod djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika.