Kreće kažnjavanje trgovaca koji nisu poštovali zabranu rada za Prvi maj

Federalno ministarstvo trgovine pokrenulo je aktivnosti protiv trgovaca koji su radili tokom prvosvibanjskih praznika, iako je rad na Međunarodni praznik rada zabranjen Zakonom o unutarnjoj trgovini.

Kako su naveli iz Ministarstva, određeni broj trgovačkih objekata u Federaciji BiH radio je za vrijeme praznika, čime su prekršene zakonske odredbe.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević poručio je da za prekršitelje neće biti tolerancije i da će svi koji su radili biti sankcionisani.

– Želim poslati jasnu poruku da ne postoji ni jedan pojedinac ni trgovac u ovoj državi koji može biti iznad zakona – rekao je Hasičević.

Dodao je da su inspekcije već na terenu, a da su nadležni organi dobili dokaze o radu pojedinih objekata tokom praznika.

– S terena smo dobili fiskalne račune za one koji su izdavali račune tokom praznika, tako da postoji mogućnost i naknadnih kontrola putem elektronskog sistema – naveo je ministar.

Iz Ministarstva posebno upozoravaju da će trgovci koji budu ponavljali prekršaje biti suočeni sa maksimalnim kaznama predviđenim zakonom.

Prema Zakonu o unutarnjoj trgovini, za pravne osobe predviđene su novčane kazne od 2.000 do čak 15.000 KM.

