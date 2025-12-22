Poziv na takmičenje „Mladi Eko Fact-Checkeri”

U današnjem digitalnom dobu, ekološke dezinformacije šire se brže nego ikad. Priče poput one da “bijele pruge koje ostaju iza aviona dokazuju da tajne elite zaprašuju ljude i okoliš” često se dijele po internetu, ali rijetko imaju ikakvu provjerenu osnovu. Upravo zato Aarhus centar u BiH, uz podršku SEE Check mreže i Evropske unije, pokreće takmičenje „Mladi eko fact-checkeri“, s ciljem da podstakne mlade da nauče prepoznavati lažne informacije i širiti činjenice.

Takmičenje je otvoreno za sve mlade od 16 do 25 godina, koji mogu učestvovati u jednoj od tri kategorije:

Infografika – prikaži činjenice koje razotkrivaju mitove o okolišu.

Video – snimi kratki video do 2 minute o istini iza ekoloških mitova.

Tekstualni članak – istraži i napiši kratak, informativan članak koji donosi provjerene činjenice o okolišu.

Najbolji radovi u svakoj kategoriji bit će nagrađeni i objavljeni na platformama Aarhus centra u BiH, čime će autori doprinijeti edukaciji i podizanju svijesti među mladima u BiH.

Rok za dostavljanje radova: 15. januar 2026.

Radove slati na: azra.sehic-kustura@aarhus.ba

Ova aktivnost je dio projekta „ECO Mythbusters“, koji u Bosni i Hercegovini implementira Aarhus centar u BiH uz podršku regionalne mreže SEE Check i Evropske unije. Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta civilnog društva u borbi protiv dezinformacija i uspostavljanje platforme Eco-Fact-Checking Hub, koja promoviše činjenicama utemeljen diskurs o ekološkim pitanjima i jača otpornost javnosti na manipulacije informacijama.