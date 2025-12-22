Stiže pogoršanje vremena, zahlađenje, kiša i susnježica, snijeg na planinama

Stiže pogoršanje vremena koje će u narednim danima donijeti postepeno zahlađenje, više oblaka i padavine širom regiona, dok se prava zimska atmosfera očekuje prema kraju godine, uz mogućnost snijega i za doček 2026. godine.

Promjena vremenske situacije stiže od sutra, kada dolazi do izmjene sinoptičke slike koja će region polako uvoditi u izraženije zimske uslove. Jačanje anticiklone nad prostorom od Skandinavije prema zapadnom Atlantiku omogućit će spuštanje hladnijeg zraka prema jugoistoku Evrope, dok će se istovremeno nad Sredozemljem razvijati ciklonska aktivnost.

Sredinom sedmice očekuju se padavine, pri čemu će se u nižim krajevima lomiti granica između kiše i susnježice, dok se snijeg pouzdanije očekuje na planinama. Snježne padavine su izvjesne u Sloveniji, zapadnim dijelovima Hrvatske, Gorskom kotaru, planinskim područjima Bosne i Hercegovine te u višim predjelima istočne i južne Srbije, uglavnom iznad 800 metara nadmorske visine. U nizinama se uglavnom ne očekuje formiranje značajnijeg snježnog pokrivača.

Božić će proteći uz osjetno hladnije vrijeme i dnevne temperature koje će se kretati od minus dva do pet stepeni Celzijusa, pri čemu će najhladnije biti u Sloveniji, zapadnoj Hrvatskoj i dijelovima istočne Srbije.

Do kraja godine zadržaće se pretežno oblačno i umjereno hladno vrijeme, uz povremene slabe padavine koje će češće biti u obliku snijega. Posebno je zanimljiv period oko 29. decembra, kada meteorološki modeli ukazuju na mogućnost jačeg prodora hladnog zraka i razvoja ciklone nad južnim Jadranom. U takvom scenariju, prelazak u 2026. godinu mogao bi, nakon dužeg niza godina, proteći uz ozbiljniju hladnoću i konkretniji snijeg u većem dijelu regiona.