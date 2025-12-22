Vukanović najavio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH

Ukoliko budem izabran za člana Predsjedništva BiH u Vijeću ministara BiH neće biti mjesta za SNSD ali ni HDZ BIH Dragana Čovića”.

Nebojša Vukanović, predsjednik stranke Za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini RS, potvrdio je na svom blogu da planira biti kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

“Srpska demokratska stranka već je na Glavnom odboru donijela odluku da se kandiduje Branko Blanuša. Za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda trenutno nema velike borbe i interesa, sve je koncentrisano za predsjednika Republike Srpske. Vjerujem da se može postići dogovor i kompromis unutar opozicije, jer je po Ustavu najvažnija funkcija premijera”, napisao je Vukanović.

Smatra da je za pobjedu neophodno da se opozicija ujedini u borbi protiv režima, te da se “ne slušaju bilo kakve poruke, savjeti i instrukcije iz Beograda”.

“Tamošnja vlast već 13 godina igra za Dodika i iskorištava opoziciju. Ukoliko budem izabran za člana Predsjedništva BiH u Vijeću ministara BiH neće biti mjesta za SNSD ali ni HDZ BIH Dragana Čovića, jer će to biti najbolji odgovor na neprijateljski odnos prema nama, kršenje Ustava i Zakona o Vijeću ministara BiH, koji u članu 6 jasno kaže da tokom cijelog mandata mora biti ravnopravan odnos tri konstitutivna naroda”, objavio je Vukanović.

IZVOR:FOKUS.BA