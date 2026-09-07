Predložena mjera pritvora za Nermina Husića iz Banovića

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu u Banovićima stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Nermina Husića (51) iz Banovića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje.

Husić je osumnjičen da je oko 12 sati 4. septembra 2026. godine u Banovićima, nakon što ga je sugrađanin S.P upozorio da ne vozi automobil velikom brzinom u blizini škole, istom uputio ozbiljne prijetnje i udario ga zatvorenom šakom u lice. Potom je iz torbe izvadio nož i nastavio sa prijetnjama, zbog čega je oštećeni pobjegao u Policijsku stanicu u Banovićima.

Prilikom postupanja policijskih službenika Husić je nastavio sa prijetnjama, te je kod njega pronađena čakija, a policijskim službenicima je predao i sjekiru koju je imao u automobilu.

Osumnjičeni je odmah lišen slobode. Nakon kriminalističke obrade obavljene u PU Banovići, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Istražne radnje su u toku.