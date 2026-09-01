Počela nova školska godina, apel svim učesnicima u saobraćaju na pojačan oprez

Za učenike osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu danas, 1. septembra, počinje nastava u školskoj 2026/2027. godini. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK utvrdilo je školski kalendar kojim su određeni termini nastave, zimskog raspusta, završetka školske godine, kao i praznici i drugi neradni dani.

Školska godina formalno traje od 1. septembra 2026. do 31. augusta 2027. godine, a nastava će biti organizovana u dva polugodišta. Predviđeno je ukupno 185 radnih dana, od čega 175 nastavnih.

Prvo polugodište počinje danas i trajat će do 31. decembra 2026. godine. Nakon toga slijedi četverosedmični zimski raspust, od 1. do 28. januara, dok drugo polugodište počinje 29. januara 2027. godine.

Nova školska godina je počela i donosi veći broj djece na ulicama i saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, zbog čega se vozači pozivaju na dodatni oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola.

Iz BIHAMK-a učenicima su poželjeli sretnu i uspješnu novu školsku godinu, uz poruku da budu pažljivi u saobraćaju, poštuju pravila i koriste sigurne puteve prilikom odlaska u školu i povratka kući.

Vozačima je upućen apel da smanje brzinu, povećaju pažnju u zonama škola i budu spremni na veći broj djece koja će od danas svakodnevno učestvovati u saobraćaju. Početak školske godine tradicionalno znači i povećano prisustvo pješaka u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.