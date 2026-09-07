AfD ubjedljivo pobijedio u Saksoniji-Anhaltu: Šta to znači za građane BiH u Njemačkoj

Stranka Alternativa za Njemačku (AfD) ubjedljivo je pobijedila na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu, osvojivši, prema preliminarnom zvaničnom rezultatu, 43,8 posto glasova. To je najbolji rezultat AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj i više nego dvostruko bolji rezultat nego prije pet godina. CDU aktuelnog premijera Svena Schulzea osvojio je 17,2 posto glasova.

Za brojne građane Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Njemačkoj, kao i za porodice koje zavise od njihovih doznaka u BiH, pitanje je jednostavno: šta ovo praktično znači?

Za ljude koji su u Njemačkoj legalno, s urednim ugovorom o radu i važećom dozvolom boravka, neposredni pravni rizik u Saksoniji-Anhaltu je mali. Njihov status štiti savezni zakon.

Većem riziku izloženi su ljudi čiji je boravišni status nesiguran: kojima ističe dozvola, koji čekaju produženje, koji su promijenili poslodavca bez potrebnog odobrenja, ako je ono propisano njihovom dozvolom boravka, koji imaju odbijen zahtjev za azil ili su u postupku spajanja porodice s nepotpunom dokumentacijom. Za njih restriktivnija primjena propisa koju zagovara AfD može imati konkretne posljedice.

U takvim okolnostima korisno je pridržavati se nekoliko praktičnih savjeta:

provjerite datume isteka svih dozvola i podnesite zahtjeve za produženje na vrijeme, a ne u posljednji čas;

čuvajte kopije svih dokumenata i pisane potvrde o podnesenim zahtjevima;

ako primite rješenje ureda za strance ili drugog nadležnog organa, odmah provjerite pouku o pravnom lijeku; rokovi zavise od vrste postupka i mogu biti veoma kratki, pa pravnu pomoć treba potražiti bez odlaganja;

pratite da li se ukidaju kursevi ili savjetovališta koje koristite i tražite alternative na saveznom nivou.

Vrijedi napomenuti i da Saksonija-Anhalt nije pokrajina s velikom bh. zajednicom. Većina naših ljudi živi u Bavarskoj, Baden-Württembergu i Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, gdje AfD ne vlada. Ali signal iz Magdeburga odjekuje šire: ovakav rezultat mogao bi dodatno pojačati pritisak na CDU da zaoštri migracijsku politiku na saveznom nivou.

N1