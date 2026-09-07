BH Telecom prekinuo signal RTRS-u i ATV-u tokom emitovanja programa o sahrani zlikovca Ratka Mladića

BH Telecom je u ponedjeljak, 7. septembra, prekinuo distribuciju signala Radio-televizije RS-a (RTRS) kao i ATV-u na svojoj kablovskoj platformi, u trenutku kada je ovaj entitetski javni servis počeo emitovati specijalni program posvećen sahrani zločinca Ratka Mladića.

Na ekranu je korisnicima prikazana obavijest u kojoj se navodi da je odluka donesena u skladu sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine:

“Poštovani korisnici, u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, prekidamo distribuciju tokom emitovanja sadržaja o sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona ili običaja ratovanja od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, jer takav sadržaj može izravno ili posredno predstavljati veličanje osuđenih ratnih zločinaca, te narušiti javni interes i osjećanja žrtava”, navodi se u obavijesti na ekranu.

RTRS od šest sati ujutro emituje specijalni program posvećen sahrani zlikovcu Mladiću, koji je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Slična situacija je i sa ATV-om koji emituje poseban program, te na svom online portalu rade tekstualni prenos događaja u Beogradu.

Istovremeno, događaj se uživo prati i u Srbiji. Gotovo svi vodeći mediji, uključujući javni servis i režimske tabloide, putem svojih online izdanja izvještavaju s mjesta događaja.