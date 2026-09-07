Plava Medical Group: Jubilarni Baby party i obilježavanje deset godina porodilišta

Plava Medical Group obilježila je deset godina rada porodilišta jubilarnim obilježavanjem tradicionalnog Baby party-ja, koji je okupio veliki broj djece i roditelja. Program je bio prilagođen cijeloj porodici. Najmlađi su učestvovali u tradicionalnoj puzijadi, tate su se okušale u pelenijadi, dok su za mame organizovani muzički izazov i igra „Misija: spakuj bebu“. Druženje je proteklo uz muziku, rođendansku tortu i poklone, a svaku mamu je na dolasku dočekao mali znak pažnje, simboličan poklon prijatelja koji su pomogli organizaciju ovog događaja. Brojni pokloni i iznenađenja podijeljeni su i tokom igara i velike rođendanske tombole.

Ovogodišnji Baby party bio je posvećen prvoj deceniji rada porodilišta Plava Medical Group. Jubilej je obilježen s porodicama koje su ovoj ustanovi tokom proteklih deset godina ukazale povjerenje u jednom od najvažnijih životnih trenutaka.

„Deset godina rada porodilišta za nas predstavlja izuzetno važan jubilej. Željeli smo ga obilježiti upravo kroz Baby party u našoj novoj bolnici, otvorenoj prošle godine, zajedno s roditeljima i djecom zbog kojih porodilište postoji i razvija se. Zahvalni smo svim porodicama koje su nam tokom protekle decenije ukazale povjerenje“, poručili su iz Plava Medical Group.

U proteklih deset godina tim porodilišta bio je uz porodice tokom prvih susreta roditelja i beba, poroda koji su protekli prema očekivanjima, ali i situacija koje su zahtijevale dodatnu brigu, znanje i podršku.



„Posebno nam znače porodice koje su nam se kroz godine ponovo vraćale, s novim članom porodice i novom pričom“, istaknuto je tokom obilježavanja jubileja.

Realizaciju jubilarnog Baby partyja podržali su prijatelji i partneri Plava Medical Group.



Ekskluzivni partner događaja bio je HiPP, a podršku su pružili Hemofarm d.o.o., Nova Genetics, Aksa – trgovina za bebe i djecu, Violeta d.o.o., Bingo d.o.o., Bosnalijek d.d., Alkaloid d.o.o., Amicus Pharma d.o.o., Medical Partners d.o.o., Globex d.o.o., Medical Vision d.o.o. i Bio Save d.o.o., kao i drugi partneri koji su poklonima, donacijama i drugim vidovima podrške doprinijeli organizaciji događaja.