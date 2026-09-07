Stigla zvanična poruka iz Brisela povodom sahrane Mladiću: Za takve nema mjesta u EU

Za takve pojave, poručili su iz EU, nema mjesta ni unutar Evropske unije niti u državama koje teže članstvu u evropskom bloku.

Iz Evropske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) poručili su, povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, da oružani sukobi na zapadnom Balkanu tokom devedesetih godina predstavljaju jedno od najmračnijih poglavlja novije evropske historije.

Evropska unija izrazila je solidarnost sa svim žrtvama, preživjelima i porodicama stradalih u ratnim zločinima počinjenim na području bivše Jugoslavije.

U izjavi glasnogovornika EU u Briselu podsjeća se da je Mladić bio osuđen za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid te da je preminuo tokom izdržavanja kazne doživotnog zatvora.

Doživotna kazna

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio je Mladića 2017. godine na doživotni zatvor, između ostalog, zbog genocida u Srebrenici. Ta presuda pravosnažno je potvrđena 2021. godine.

Iz EEAS-a su podsjetili da je Tribunal zločine za koje je Mladić osuđen opisao kao neke od najgnusnijih poznatih čovječanstvu.

U saopćenju je naglašeno da su veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i historijski revizionizam u direktnoj suprotnosti s temeljnim evropskim vrijednostima.

Poruka kandidatima

Za takve pojave, poručili su iz EU, nema mjesta ni unutar Evropske unije niti u državama koje teže članstvu u evropskom bloku.

Istaknuto je da pomirenje i dobrosusjedski odnosi ostaju od ključnog značaja za izgradnju zajedničke budućnosti država zapadnog Balkana.

Evropska unija će, kako je navedeno, nastaviti pružati podršku zemljama regije u jačanju pomirenja i regionalne stabilnosti.

Naslijeđe prošlosti

Podrška EU obuhvata i pronalaženje te provođenje konačnih i inkluzivnih rješenja za regionalne i bilateralne sporove, kao i druga otvorena pitanja proistekla iz naslijeđa prošlosti.

Takva rješenja moraju biti u skladu s međunarodnim pravom, navedeno je u saopćenju koje prenosi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini.