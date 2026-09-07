Određen pritvor petnaestogodišnjoj djevojčici iz Gornje Tuzle koja je povrijedila dvije vršnjakinje u školi

Na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Općinski sud u Tuzli je maloljetnoj S.Č.(15) iz Gornje Tuzle odredio pritvor u trajanju od mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda u kojoj su oštećene dvije djevojčice iz Osnove škole „Gornja Tuzla“.

Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4.septembra u prostorijama Odnovne škole “Gornja Tuzla”, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica.

Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnom licu.

Tužilaštvo TK će sa istražiteljima OKP PU Tuzla nastaviti provoditi istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ovih događaja.