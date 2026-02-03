Srijeda, 4 Februara, 2026
Predsjednici općinskih sudova na sastanku u kantonalnom sudu Tuzla razgovarali o štrajku administrativnog osoblja

Glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović učestvovao je na sastanku koji je održan u Kantonalnom sudu Tuzla. Domaćin sastanka, predsjednik Kantonalnog suda Tuzla Muhamed Tulumović, uz glavnog tužioca, ugostio je i predsjednike općinskih sudova sa područja Tuzlanskog kantona.
Na sastanku se razgovaralo o aktuelnoj situaciji vezanoj za štrajk administrativno-tehničkog osoblja, članova Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona, koji traje dva mjeseca.
Poseban akcenat je stavljen na otežano funkcionisanje i uslove rada pravosudnog sistema u kantonu, te je zaključeno da nadležni organi trebaju poduzeti hitne mjere i odgovarajuće aktivnosti kako bi pravosudne institucije počele nesmetano funkcionisati.
Učesnici su razgovarali i o primjeni novog Zakona o zaštiti na pravično suđenje u razumnom roku FBiH i o postupku ocjenjivanja rezultata rada nosilaca pravosudnih institucija za 2025. godinu.
Također, predsjednici sudova i glavni kantonalni tužilac su se jučer u Vladi Tuzlanskog kantona sastali sa premijerom Irfanom Halilagićem i ministricom pravosuđa i uprave Natašom Marošević. Razgovaralo se o stanju u pravosudnim institucijama, izazovima sa kojima se suočavaju zaposleni i mogućnostima za unapređenje njihovog statusa i materijalnih prava.
Istaknuto je da je Vlada Tuzlanskog kantona spremna da se pronađu održiva rješenja koja će doprinijeti stabilnosti pravosudnog sistema i boljem materijalnom položaju zaposlenih.
U ime pravosudnih institucija sastanku su prisustvovali predsjednik Kantonalnog suda Tuzla Muhamed Tulumović, v.d predsjednica Općinskog suda Tuzla Alvira Selimović Halilčević, predsjednice općinskih sudova u Lukavcu i Banovićima Enisa Hankić i Envera Kukić, predsjednik Općinskog suda u Srebreniku Muhamed Vejzović i glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović, informišu iz kantonalnog tužilaštva.

