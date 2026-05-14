Pred početak SP-a stižu dobre vijesti: Navijači više neće plaćati vizni depozit od 15.000 dolara za ulazak u SAD

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa objavila je da će navijači iz 50 zemalja biti izuzeti od obaveze polaganja viznog depozita od 15.000 dolara (26.000 KM), ukoliko putuju u SAD na Svjetsko prvenstvo u nogometu s važećim ulaznicama za utakmice.

“Oslobađamo od viznih obaveza kvalificirane navijače koji su kupili ulaznice za Svjetsko prvenstvo”, izjavila je pomoćnica državnog sekretara za konzularna pitanja Mora Namdar.

Depozitna obaveza uvedena prošle godine bila je dio pilot-programa u okviru šireg imigracionog pooštravanja, s ciljem smanjenja prekoračenja viza. Depozit bi bio vraćen po završetku boravka. Igrači i treneri već su bili izuzeti, ali obični navijači nisu do sada imali tu pogodnost, piše BBC.

FIFA je pozdravila odluku, navodeći da ona pokazuje stalnu saradnju s Bijelom kućom na orgainizaciji uspješnog, rekordnog i nezaboravnog globalnog događaja.

Putnici iz Irana i Haitija ostaju pod zabranom, iako su igrači i treneri iz tih zemalja izuzeti za potrebe Svjetskog prvenstva. Navijači iz Obale Slonovače i Senegala suočeni su s djelimičnim restrikcijama u okviru proširene verzije zabrane putovanja.

Kasno prošle godine američka vlada najavila je i da bi turisti iz brojnih zemalja mogli biti obavezni dostaviti petogodišnju historiju korištenja društvenih mreža kao uvjet za ulazak u zemlju, što je politika koja bi mogla utjecatii na posjetioce Svjetskog prvenstva.

Organizacije za ljudska prava upozorile su da takve mjere mogu dovesti do odbijanja ulaska, rizika od hapšenja, proširenih restrikcija putovanja, profiliranja i povećanog nadzora.