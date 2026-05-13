U požaru u Babunovićima smrtno stradala jedna osoba

Danas, u 12:46 sati PU Srebrenik je zaprimila dojavu NN osobe da je na stambenom objektu u mjesetu Babunovići izbio požar. Na mjesto događaja odmah je upućena patrola policije PU Srebrenik, Profesionalna vatrogasna jedinica i Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, te se pristupilo gašenju vatre na objektu.

Prilikom gašenja požara zatečeno je beživotno tijelo muške osobe, čiju je smrt kostatovao dežurni ljekar SHMP Srebrenik.

Požar je lokalizovan, a na lice mjesta su upućeni istražitelji OKP Pu Srebrenik, te će se izvršiti uviđaj kada se steknu uslovi, saznajemo od portparola MUP-a TK Adnane Sprečić.